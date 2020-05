Eine App gegen das Vergessen

Koller

Frauist 67 Jahre alt. Sie ist anDemenz erkrankt und lebt im HausSchönbrunn, einem Senioren- und Pflegehaus derCaritas. Im Rahmen eines Pilotprojekts hat sie eine neue App getestet. Sie soll helfen, Fotos, Menschen und Ereignisse aus der Vergangenheit zu ordnen und in einen Kontext zu bringen. Der treffende Name der App: "Lebensnetz".

Mithilfe eines Sozialarbeiters trägt Frau Koller Fotos, Ereignisse und Notizen in einer Zeitleiste ein. Als ergänzende Unterstützung werden diese Einträge mit historischen Ereignissen verknüpft: Frau Kollers Sohn Thomas wurde etwa in demselben Jahr geboren, in dem Bruno Kreisky Bundeskanzler wurde: 1970.