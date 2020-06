Das gefährliche Spiel mit Diäten

Ob Kohlsuppen-Diät, Knoblauch-Kur oder Rohkost – Promi-Vorbilder und Medien zeigen regelmäßig, wie man noch besser, noch schneller noch schlanker wird. Abgesehen davon, dass viele dieser Diäten gesundheitlich bedenklich sind, hält kaum eine, was sie verspricht. Die meisten Menschen landen innerhalb kürzester Zeit nach Ende ihrer Diät wieder bei ihrem Ausgangsgewicht. Im schlimmsten Fall nehmen sie noch mehr zu.

Zum heutigen internationalen Anti-Diät-Tag, der seit 1992 alljährlich am 6. Mai begangen wird, hagelt es Kritik für die Modelmacherin Heidi Klum und ihre Sendung "Germany’s next Topmodel". Schon mehr als 16.000 Menschen haben eine Online-Petition gegen den Magerwahn der TV-Castingshow unterschrieben.

Die Initiatorin der Petition Laura Pape, die ihre eigene Magersucht in dem Buch "Lebenshungrig" beschreibt, fordert Klum dazu auf, in ihrer TV-Show über Essstörungen aufzuklären. "Ich sage nicht, dass Heidi Klum Mädchen in die Magersucht treibt. Das hat immer tiefere psychische Ursachen. Aber wenn man schon vorgeschädigt ist und abnehmen will, kann die Sendung einen da weiter reinreißen." Der Aufruf von Pape lautet daher: "Liebe Heidi Klum, nutzen Sie das großartige Forum von GNTM und klären Sie auf. Damit nicht noch mehr junge Mädchen, so wie ich, schon in jungen Jahren so eine harte Lebensprüfung zu meistern haben."