Das explosive Leben des Alfred Nobel

Alfred Bernhard Nobel (1833 - 1896) ist vor allem als Stifter des Nobelpreises bekannt. Dass er aber auch ein begnadeter Erfinder war, zeigt ein Blick in seine Biografie. Als Sohn des Unternehmers Immanuel Nobel wurde er am 21. Oktober 1833 in Stockholm geboren. Sein Vater hatte es mit der Gründung von Hüttenwerken zu Wohlstand gebracht, was den jungen Nobel in den Genuss von Ausbildung bei Privatlehrern brachte - unter anderem im Fach Chemie. Bereits in jungen Jahren erwies sich der junge Nobel als Sprachgenie: Mit 17 Jahren sprach er fünf Sprachen - neben Schwedisch auch Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch. In der Maschinenfabrik seines Vaters in St. Petersburg absolvierte er die Maschinenbaulehre.



1850 trat Alfred Nobel seine erste Studienreise nach Paris an, bei der er seine Kenntnisse in Chemie vertiefte. Dort lernte er auch Ascanio Sobrero kennen, der drei Jahre zuvor das Nitroglycerin entdeckt hatte, es aber in der Praxis als für zu gefährlich hielt. Nobel dagegen beschäftigte sich fortan damit, das Nitroglycerin als Sprengstoff technik-tauglich zu machen. Zwischen 1860 und 1864 experimentierte er mit Sprengstoffen im Bergbau. 1863 erfand er zu diesem Zwecke die Initialzündung. Ein Jahr später kam es zu einem tragischen Zwischenfall: Bei einer Explosion seines Laboratoriums kamen sein Bruder und weitere Personen ums Leben. Daraufhin verboten die schwedischen Behörden ihm aufgrund der Gefährlichkeit weitere Experimente in Stockholm - worauf er kurzerhand sein Labor westlich der Hauptstadt verlegte.