Corona: Neuer Virus-Atlas der Uni Wien zeigt analysierte Zahlen

Etwas andere Einblicke in die Coronavirus-Epidemie in Österreich geben Forscher der Arbeitsgruppe "Kartographie und Geoinformation" der Universität Wien auf einer neuen Online-Plattform. So versucht der "VIRUS atlas" etwa auch die Anzahl positiv Getesteter anschaulich mit der Bevölkerungsdichte in Verbindung zu setzen. Dazu gibt es regionale Auswertungen zu Arbeitsmarktdaten und Altersstruktur.

Mit den von Wissenschaftern um Karel Kriz vom Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien entwickelten Karten möchte das Team "die aktuelle Covid-19-Situation auf einen Blick sichtbar machen", heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Uni Wien. Während in bisherigen Ampeldarstellungen zur Covid-19-Verbreitung Regionen flächig in die jeweilige Signalfarbe getaucht werden, setzen die Forscher die Anzahl positiv Getesteter auf Bezirksebene etwa auch in Bezug zu der dort tatsächlich ansässigen Bevölkerung oder stellen unbewohnte Gebiete dar.