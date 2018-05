Bunte Artenvielfalt mit weißen Flecken und roter Liste

Das Unterwasserreich in Schrems lädt zur Fütterung der Fischotter. Tiroler Kräuterpädagogen suchen auf der Grasbergalm nach Wildpflanzen für die Küche. In Linz werden Fledermäuse mittels Ultraschall aufgespürt, im Gesäuse steht „Orchideenspaziergang. Von Frauenschuh und Knabenkraut“ auf dem Programm. Das Naturhistorische Museum Wien meint: „In der Amöbe ist es gar gemütlich.“

350 Veranstaltungen finden anlässlich der „Woche der Artenvielfalt“ in ganz Österreich statt. Von 18. bis 27. Mai – rund um den Internationalen Tag der Biodiversität am 22. 5. – steht der heimische Reichtum in Fauna und Flora im Mittelpunkt. Der Schatz kann sich sehen lassen. Und er muss behütet werden.

Geschützte Lebensräume

„Nach konservativen Schätzungen gibt es in Österreich mehr als 70.000 Arten, neuere Daten gehen Richtung 80.000“, sagt Helmut Sattmann, Leiter der Sammlung für Wirbellose Tiere im Naturhistorischen Museum Wien. Der Grund für die beachtliche Biodiversität hierzulande ist rasch erklärt: Die geografische Abwechslung zwischen Boden- und Neusiedler See. „In Österreich gibt es eine große Vielfalt an Lebensräumen. In den sechs Nationalparks werden besondere Lebensräume und ihre Arten streng geschützt“, sagt Gabriele Obermayr, Biodiversitäts-Expertin im Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. In den Hohen Tauern haben alpine Arten gute Überlebenschancen. In die Donau-Auen ziehen sich Eisvögel und Sumpfschildkröten zurück. Das Schutzgebiet im Thayatal bietet Wildkatzen sichere Heimat und lockt Seeadler an.

Menschgemachte Bedrohungen