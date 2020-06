Buch von Bernhard Salomon: Rohkost-Trend - gesund oder gefährlich?

Lokale ohne Herd bieten doch gesundes Essen. Buchregale füllen sich mit Titeln wie "Rohköstlich". Supermärkte verkaufen mehr und mehr Produkte, in denen etwas bewusst fehlt. Wenn auch noch ein frecher Rocker wie Heiner Lauterbach eine App namens "Smoothie for fit" präsentiert, dann nimmt die "Rohvolution" Gestalt an.

Dabei ist der Rohkost-Trend im kollektiven Ernährungsbewusstsein nur der logische nächste Schritt nach der vegetarischen und veganen Welle. Auch diesmal sprechen die Anhänger von der wahrhaft gesunden Ernährung, dem Kampf gegen Zivilisationskrankheiten wie Mattheit und Übergewicht. Die Rohköstler erhitzen Lebensmittel nicht über 42 Grad, weil sonst einige Vitamine und Enzyme zerstört würden. Obwohl Rohkost tierische Produkte nicht ausschließt, schränken sich die meisten auf vegane Rohkost ein, also rohes Obst und (Blatt-)Gemüse, dazu Samen, Sprossen und Nüsse. Geschnitten, gemixt, püriert, höchstens gedörrt.

Zum Ernährungstrend wurde die Rohkost erst in den USA stilisiert. Dort gibt es mittlerweile alles, was so ein Trend braucht: Prominente Anhänger – Sänger Jason Mraz, Designerin Donna Karan und sogar Ex-007 Pierce Brosnan. Eine schicke Restaurantszene – Los Angeles hat sich zum Nabel der Raw- Food-Welt entwickelt. Und Pioniere mit Kochshows und Büchern – allen voran "Sexiest Vegetarian" Mimi Kirk, eine 76-Jährige, die lange wie 50 aussah und das der veganen Rohkost zuschrieb.