Blockchain: Die disruptivste Erfindung seit dem Internet

Wie werden Sie Blockchain-ExpertIn?

So bietet etwa die Technikum Wien Academy für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene eine Reihe an Seminaren an, die sich mit der Technologie, die unsere Gesellschaft grundlegend verändern kann, im Detail auseinandersetzt. So werden im Modul „Blockchain Fundamentals“ Elementarwissen zur Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten vermittelt, während dieses Know-How in fortgeschrittenen Kursen wie „Industry-Specific Blockchain Applications“ oder „Blockchain Cryptoeconomy & Regulation“ vertieft wird.

Wenn Sie eine der ersten Personen in Ihrem Unternehmen sind, die die Blockchain wirklich begreift, kann das nicht nur einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter bedeuten: Die Fähigkeit, eine solche aufstrebende Technologie auf Ihre Organisation anzuwenden, wirkt sich auch auf andere Bereiche aus – und kann auch auf andere disruptive Konzepte wie etwa Künstliche Intelligenz, Augmented Reality oder Internet of Things ausgeweitet werden.

Zusätzlich dazu, sich via Medien, Blogs, Podcasts und Newsletter zum Thema Blockchain auf dem Laufenden zu halten, ist ein Kurs wie etwa an der Technikum Wien Academy eine ideale Grundlage, um Sie als „Go-To“-Person zum Thema Blockchain in Ihrem Unternehmen zu positionieren. Mehr Informationen zu Kurszeiten, Modulinhalten und Preisen finden Sie hier.