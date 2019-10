Blinder Passagier ist neue Garnelen-Art

Jahrelang schwammen die winzigen Tierchen vor seinen Augen durch die tropischen Gewässer Wiens – durchsichtig, mit roten Punkten, manche mit grüner Bauchtasche. Doch Hammerhai, Geistermuräne und Seepferdchen forderten seine volle Aufmerksamkeit. Schließlich wollte es Daniel Abed-Navandi doch genau wissen. Der Kurator für Meeresaquarien im Haus des Meeres wandte sich an einen der weltweit gefragtesten Garnelen-Experten: Karl J. Wittmann, wohnhaft in Wien. Der Biologe aus Leidenschaft, Umweltmediziner in Pension, nahm Proben, betrachtete die Mini-Räuber unter dem Mikroskop, präparierte Weibchen wie Männchen, blätterte durch die dürftige Fachliteratur – und stellte ohne Zweifel fest: Die alten Bekannten sind eine neue Art. Sie heißt jetzt Heteromysis domusmaris und gehört der Ordnung halber zu den Schwebgarnelen.

1400 Glaskrebs-Arten weltweit

„Heteromysis domusmaris ist keine Garnele, wie man sie bei uns im Restaurant isst“, sagt Wittmann. Wenn auch genießbar, sind die heimischen Beckenbodenschwimmer nur entfernt verwandt mit den Delikatessen. Zur richtigen Familie zählen rund 1400 Glaskrebs-Arten. Sie kommen hauptsächlich küstennah in Salzwasser vor, vorzugsweise im Schwarzen Meer. Weniger schweben durch Brackwasser, in großen Flussmündungen von Amazonas bis Rhein. Nicht zuletzt fühlen sich einige im Süßwasser wohl. Invasiv auch in der Donau. Bis vor kurzem waren global nur 43 Arten aus der engeren Verwandtschaft genau beschrieben; mit österreichischer Expertise sind es nun 44.