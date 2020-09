Bite vil üben: Wie man Kindern fehlerfreies Schreiben beibringt

Seine erste Botschaft: Manche Kinder unterscheiden die Schemata – also die Muster – fast instinktiv und andere brauchen dafür die Regeln. Müller: „Liest ein Kind seine Texte und es fehlt ein h, dann meldet die Wahrnehmung einen Widerspruch zwischen dem, was es sieht, und dem, was das Wahrnehmungsschema erwartet – ganz so, als würde beim Schuhebinden plötzlich ein Stück Schnürsenkel fehlen.“

Was dem zweiten Schreib-Typ hilft? Viele Übungsbeispiele, gute Konzentration und eine schnelle Rückmeldung, ob die Wörter richtig geschrieben sind.

Wenn erst einzelne Regeln geübt werden ist es einfacher, als gleich einen ganzen Text zu schreiben. Etwa die Großschreibung, das Dehnungs-h, Doppelkonsonanten wie Hammer, das lange ie oder das scharfe ß.

Oft sagen Eltern: In deiner Hausübung sind so viele Fehler, korrigier sie! Besser ist es, ein Suchspiel daraus zu machen und die Anzahl anzugeben. Bei Bedarf mit Tipps, auf welche Regeln das Kind nochmals schauen soll. So hat es eher Erfolgserlebnisse – wie wenn es den Ball in den Korb trifft.