COPD-Patient will den Stephansdom besteigen

Es beginnt mit Husten und Kurzatmigkeit, mit der Zeit werden Stufensteigen und andere sportliche Aktivitäten immer anstrengender. Irgendwann wird die Krankheit dann plötzlich lebensbedrohlich. Das größte Problem daran: Die chronische Lungenerkrankung COPD (chronic obstuctive pulmonary disease) kann nicht geheilt werden. Patienten kämpfen dabei dauerhaft mit verengten und entzündeten Atemwegen.

Durch hartes Training zum Erfolg

Der Wiener Eberhard Jordan leidet an der schweren Atemwegserkrankung und will am 21. November, dem Welt-COPD-Tag, die 343 Stufen bis zur Türmerstube im Südturm des Wiener Stephansdoms erklimmen. Mit der myCOPD-Challenge will der Lungenerkrankte vor allem ein Bewusstsein für die Krankheit und ihre Auswirkungen schaffen. Um die Herausforderung meistern zu können, wird er von einem Reha-Team der Therme Wien Med begleitet und trainiert drei Monate, drei Mal pro Woche, drei Stunden.