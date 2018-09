Science-Festival: Wissenschaft zum Mitmachen und Mitreden

Mit dem Festival feiere man nicht nur 50 Jahre FWF, sondern auch 50 Jahre Spitzenforschung in Österreich, die der Fonds ermögliche. "Die zentrale Botschaft ist: Wir sind ein Forschungsland und stolz darauf", sagt Tockner. Bei dem Festival widmen sich 18 Pavillons "zentralen Fragen, die uns alle bewegen. Stammzellen etwa". Oder Migration und Klimawandel: Haben Gebirgsgletscher Zukunft?

Für Kinder gibt es u.a. zwei Physikmobile mit Experimenten und einen "Mini-Forschungsclub". Weil sich bereits 80 Schulklassen angesagt haben, hoffen die Organisatoren, die Begeisterung für die Wissenschaft bei ihnen wecken zu können. Für Tockner ist das Festival jedenfalls keine einmalige Sache: "Wir werden sicher nicht bis zum 60-Jahr-Jubiläum warten, sondern wollen den Dialog mit den Menschen fortsetzen", verspricht er.

Stichwort: Forschungsförderung

Mit dem am 25. Oktober 1967 vom österreichischen Nationalrat beschlossenen Forschungsförderungsgesetz wurde der FWF als Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung gegründet. Der FWF ist die zentrale Einrichtung in Österreich zur Förderung der Grundlagenforschung. Im Vorjahr hat der Fonds 642 Forschungsprojekte mit einer Fördersumme von 217,3 Millionen Euro neu bewilligt. Damit finanzierte der FWF 4078 in der Wissenschaft tätige Personen. In den 50 Jahren seines Bestehens hat der Fonds in Summe etwa vier Milliarden Euro für Grundlagenforschung aufgewendet.

Für FWF-Präsident Klement Tockner sind die Investitionen "eine Versicherung, um uns für die großen Herausforderungen der Zukunft zu wappnen".



