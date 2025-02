Paddingtons Verwandtschaft: Wie Bären in Peru und Österreich leben

Jetzt also das „dunkelste Peru“. In seinem dritten Filmabenteuer reist Paddington Bär mit rotem Hut, besten Manieren und Londoner Familie in seine alte Heimat. Doch das ersehnte Wiedersehen mit Tante Lucy gerät zur turbulenten Suche im Regenwald, denn Paddingtons bäriger Vormund ist aus dem Seniorenheim verschwunden.

„In Südamerika gibt es eine einzige Bärenart“, sagt Georg Scattolin von WWF-Österreich und verweist auf den Brillenbären. Der Leiter der Internationalen Programme bei der Naturschutzorganisation weiß, warum Paddington als Andenbär eine bessere Figur macht denn als Eisbär.