Filmkritik zu "Paddington in Peru": Bär auf Wurzelsuche

Der braune Bär Paddington ist mit seinem roten Schlapphut, unter dem sich ein Marmeladensandwich verbirgt, längst ein popkulturelles Phänomen. Im Kino galt besonders Teil 2, in dem Hugh Grant in heiterer Selbstparodie als abgetakelter Schauspieler und Bösewicht auftrat, als gefeierter Höhepunkt im Familiengenre und machte nicht nur Kinder froh, sondern auch Erwachsene. Aufhören, wenn es am schönsten ist, dachte sich Paul King, Regisseur der ersten beiden Erfolgskomödien – und zog sich zurück. Auch Sally Hawkins als Paddingtons „Ersatzmutter“ Mary Brown stieg aus.

Zurück bleibt ein herziges, ein wenig süßliches Abenteuer rund um den plüschigen Bären, der sich auf die Suche nach seinen Wurzeln macht.