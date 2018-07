Autark und glücklich: Wie diese Orte die Energiewende geschafft haben

„Gerade am Anfang haben wir viele Sachen gemacht, bei denen wir nicht gewusst haben, ob sich das rentieren wird“, erzählt Bürgermeister Arno Zengerle über die ersten Projekte. „Aber wir sind halt ins kalte Wasser gesprungen, und es hat sich schnell gezeigt, dass es funktioniert. Dann war der Damm natürlich gebrochen und es ging munter weiter.“ Seit 2000 haben die Wildpoldsrieder zusammen bereits mehr als 50 Millionen Euro in erneuerbare Energien investiert. Dass so viele partizipieren, sieht Zengerle auch als einen der Gründe für den Erfolg. „Es machen viele hundert Leute mit, die sich in irgendeiner Form beteiligen. Für uns ist das eigentlich etwas Normales, da denkt keiner mehr darüber nach, ob das etwas Außergewöhnliches ist. Und unsere Dinge funktionieren auch wirtschaftlich, das muss man auch sagen.“

Die Wildpoldsrieder machen vor, wie eine zukünftige Energiepolitik, die auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist, funktionieren kann: In dem kleinen Dorf werden die vorhandenen erneuerbaren Ressourcen perfekt genutzt. Der Wind, der hier im Alpenvorland kräftig bläst, die Sonne, die hier 1755 Stunden im Jahr scheint. Das Holz der vielen umliegenden Wälder. Selbst Kuhmist. Heute gibt es im Dorf hunderte Photovoltaik- und thermische Solaranlagen, die teilweise in großen Sammelbestellaktionen angeschafft wurden. Die örtlichen Vereine haben Solarpanels auf ihren Hausdächern installiert bekommen, wenn sie abbezahlt sind, gehen die Erlöse in Vereinsbudget. Die mit Biogasabwärme betriebene kommunale Dorfheizung unter dem Dorfsaal liefert Wärme an alle öffentliche Gebäude und über hundert private Häuser und Wohnungen. Dazu kommen fünf Erdwärme- sowie vier Hackschnitzel- und Pelletsheizungen, drei Wasserkraftanlagen und fünf Biogasanlagen, die den Kuhmist der ansässigen Landwirte nutzen.

Herzstück der Energieproduktion in Wildpoldsried sind aber die insgesamt neun Windkraftanlagen, die seit 2000 errichtet wurden, allesamt im Besitz lokaler Gesellschaften, an denen sich hunderte Wildpoldsrieder mit Eigenkapital beteiligten. „Möchte man die Energiewende umsetzen, geht es nicht ohne die Unterstützung der Bürger. Die müssen bei jedem Schritt eingebunden werden, auch mit Kapital, und sie genauso finanziell davon profitieren lassen“, sagt Bürgermeister Zengerle. „Bei uns machen auch deshalb so viele Leute mit, weil sie überzeugt sind, dass es gut investiertes Geld ist. Eine Investition, die erstens Rendite trägt und zweitens natürlich auch ein gutes Gewissen vermittelt.“

Wendelin Einsiedler ist das Mastermind hinter den im Gemeinschaftsbesitz stehenden Windanlagen, und vielen anderen Innovationen im Ort. Möchte man mit dem vielbeschäftigten Mann sprechen, muss man zu ihm in seinen Bagger steigen. Während er Gülle in seine von einer idyllischen Almlandschaft umgebenen Biogasanlage schaufelt, erzählt er, wie er in den 1990er Jahren anfing, sich für die Windkraft zu interessieren. „Von der Natur geschenkte Energie zu nutzen hat mich fasziniert“, sagt er begeistert.

Eine Begeisterung, die ansteckend war, was auch an der Überzeugungsarbeit lag, die Einsiedler über die Jahre leistete. Bei der Volksbefragung 1999 stimmten 92 Prozent für die ersten beiden Windkraftanlagen, an denen sich am Ende 30 Wildpoldsrieder mit Eigenkapital beteiligten. Zwei Jahre später gingen bereits die nächsten beiden Windräder in Betrieb, diesmal schon mit 94 lokalen Gesellschaftern. Gerade am Anfang seien viele Bauern dabei gewesen, erzählt Einsiedler. „Für die ist das ein perfektes zweites Standbein und auch eine Alterssicherung.“