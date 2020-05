Auf den Spuren der Schrittmacherin

Werdenigg-Spieß steht schon seit Jahren mit der Sportartikelindustrie auf Kriegsfuß. Sie hat ihren Ski-Schülern früh das Carven ohne Stöcke gepredigt. Jetzt geht sie noch ein Stück weiter: "Haut endlich eure Nordic-Walking-Stöcke weg! Und die Laufschuhe! Und die teuren Fitnessclub-Mitgliedskarten! Und macht einfach nur das, was Spaß macht und sich gut anfühlt."

"Wir haben verlernt, uns angemessen zu bewegen", sagt Werdenigg-Spieß, die Schwester vom Zillertaler Abfahrtsspezialisten Uli Spieß, bei ihrem Ausgangs-Seminar an der oberen Alten Donau. Die einen könnten vor lauter Sitzen nicht mehr ihren Kopf balancieren, die anderen vor lauter Muskeln nicht mehr gerade gehen.



Den goldenen Mittelweg fänden nur wenige. Weil über das Gehen nicht lange nachgedacht wird. Das permanente Wechselspiel der Füße, das den Körper erst aus der Balance und dann wieder in die Balance bringt, lernt man als Kind. Und dann macht sich keiner mehr darüber Gedanken. Geht ja eh. Dabei schleichen sich da und dort Störungen des Gangbilds ein, meist unbemerkt, dafür umso nachhaltiger. Doziert die engagierte Fußgängerin, die in ihrer Jugend bis zu 200 Tage pro Jahr in schmerzenden Skischuhen stand.



"Gehen geht immer", sagt sie auch. Auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, auch in der Freizeit. Vor allem im Sommerurlaub. Das Klappern der Nordic-Walking-Stöcke auf dem Asphalt habe dabei durchaus seine Berechtigung. Aber nur dann, wenn die Stöcke kraftvoll wie beim Langlaufen eingesetzt werden. "Ich sehe wenige Leute, die das gut können."