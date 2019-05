Artensterben: "Wir leben auf Kredit"

Alice Vadrot: Im Bericht werden die menschlichen und ökonomischen Aktivitäten hervorgestrichen – die Landnutzung, die die Biodiversität zerstört. Sozialwissenschafter können aufzeigen, wie sich bestimmte Landnutzungsformen gegenüber anderen durchsetzen und auch wie das Verhältnis von Natur und Mensch funktioniert und warum es so schwierig ist, unser Verhalten zu ändern.

Warum?

Weil es mit Werten verbunden ist. Mit Identität. Denken Sie nur ans Auto. Es ist nicht nur ein Transportmittel. Für viele ist es essenzieller Teil des Erwachsenwerdens – gerade am Land. Ein anderes Beispiel: In Cornwall wurde lange Bergbau betrieben und die Bodenressourcen ausgebeutet. Weil der Bergbau dort nicht mehr existiert, haben viele Gesellschaften ihre Kultur verloren. Bis heute hängen Bilder von Minenarbeitern in Pubs. Was ich sagen will: Das Verhältnis von Mensch und Natur hat viel mit Identität zu tun, mit der Art und Weise, wie wir leben. Darum sind die Symbole, die wir bestimmten Dingen zuschreiben, die Werte, extrem wichtig.

Was müsste man also tun?

Das ist eines der zentralen Probleme. Im Grunde können wir die Dinge analysieren, aber letztlich ist die Politik gefragt.

Wenn Sie entscheiden könnten, was müsste passieren?

Wir müssten die gesamte Ökonomien umbauen, Kreiswirtschaft einführen, Ressourcenverwendung neu denken. Das betrifft die Nahrungsmittelproduktion genauso wie die Transportwege, die wir nutzen. Natürlich haben wir als einzelne Menschen Verantwortung, aber wichtig ist auch, dass wir große Unternehmen, die Ressourcen nicht nachhaltig verwenden, zur Rechenschaft ziehen.

Sie denken an Steuern?

Ja, zum Beispiel. Oder Waren, die nicht nachhaltig produziert werden, nicht einzuführen. Oder Zölle zu erheben. Das zeigt auch der Report. Wir müssen die Art und Weise verändern, wie mit Ressourcen und Land umgegangen wird. Es gibt auch eine unglaubliche Diskrepanz zwischen jenen Menschen, die Zeit, Ressourcen und Bildung haben, um solche Themen als relevant wahrzunehmen. Und jenen, die all diese Dinge nicht haben. Das sehen Sie etwa bei der Gelbwestenbewegung, die darauf aufmerksam macht, dass es existenziellere Probleme gibt als Klimawandel und Artensterben.

Was Sie nicht unterschreiben?

Richtig. Weil soziale und ökologische Fragen zusammenhängen. Das ist aber nicht immer offensichtlich. In einem Projekt haben wir Studierende mit Lehrlingen zusammengebracht, um Lösungen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu entwickeln. Das Projekt ist fast gescheitert.

Warum?

Weil es so weit von der Realität der Lehrlinge weg war. Meine Studierenden haben ein sehr, sehr hohes Problembewusstsein, aber ich denke, dass man alle ins Boot holen muss. Denn da gibt es wahnsinnig viele.

Wie könnte das funktionieren?

Man muss bei den Lebensrealitäten der Menschen ansetzen, denn das Verhältnis zu Natur und Ressourcen ist etwas sehr Lokales und Persönliches. Nehmen Sie das Lehrlingsbeispiel: Die Studenten haben die Lehrlinge gebeten aufzuzeigen, welchen Weg sie in die Arbeit nehmen und dann besprochen, welche anderen – ressourcenschonenden – Möglichkeiten es gäbe. Außerdem ist es wichtig, Druck aufzubauen. Denken Sie nur an die „Fridays for Future“-Bewegung: Der Protest auf der Straße birgt die Chance, das Problembewusstsein zu schärfen, dass es um Lebensgrundlagen geht. Das ist vielen nicht bewusst, weil es entkoppelt scheint. Wir gehen in den Supermarkt und kaufen schön verpackte Waren. Die Ressourcen dafür kommen aus Gebieten, die deswegen zerstört werden. Vielen ist nicht bewusst, dass wir in einer privilegierten Situation leben. Wir leben auf Kredit.

Was würde schnell helfen?

Kein Plastik mehr verwenden. Auch die Versiegelung von Land ist ein Riesenproblem. Das müsste gestoppt werden. Oder die Container-Schiffe, die ewig lange am Meer verweilen und warten, bis eine Ware besser verkäuflich ist ... Es gibt so viele Beispiele, wo wir Ressourcen massiv verschwenden. Das könnte man auch mit besserer Handelspolitik lösen.

Darum redet man auch nicht mehr ausschließlich vom Artensterben, sondern bringt es einerseits mit verschiedenen menschlichen Aktivitäten in Verbindung und andererseits mit der Ökonomie. Die Gründung des Weltbiodiversitätsrats 2012 war erfolgreich, weil er die Monetarisierung der Biodiversität in Aussicht gestellt hat.

Man versuchte also, der Natur ein Preisschild umzuhängen?

Genau. Der Fokus auf den ökonomischen Wert der Natur verspricht die Kosten, die mit der Zerstörung von Ökosystemen einhergehen, besser abzubilden. Das wird in der Wissenschaft auch kritisiert, wurde aber damals ins Zentrum gerückt. Es war letztlich das Argument, das viele Staaten davon überzeugt hat, den Weltbiodiversitätsrat zu gründen. Viele südliche Länder wollten anfangs keinen Biodiversitätsrat, weil sie das Gefühl hatten, dass die westliche Wissenschaft diktiert, wie globale Politik gemacht werden soll. Sie konnten dann aber durchsetzen, dass nicht nur ökonomische Konzepte einfließen, sondern auch das Wissen, das lokale und indigene Gemeinschaften oder Kleinbauern über die Natur haben. Jetzt sprechen alle mit geeinter Stimme.