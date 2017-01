Der Verlust von Lebensraum, die Erderwärmung sowie illegale Geschäfte tragen global dazu bei, dass Flora und Fauna vielerorts bedroht sind. Nie zuvor war die Rote Liste der Weltnaturschutzunion IUCN länger: Mehr als 24.300 Tier- und Pflanzen-Arten gelten als gefährdet. Der WWF zieht für 2016 Bilanz – und macht neben Verlierern auch Gewinner aus.

Gefährderter Löwe

Der Löwe, einst Herrscher der Savannen, zählt zu den Verlierern. In Afrika gibt es mittlerweile höchstens 39.000 Exemplare. Ihr Lebensraum schrumpfte in den vergangenen 50 Jahren um 75 Prozent. Die Raubtiere werden zudem von Bauern und Wilderern getötet.

Die Zahl der Giraffen ging rapide auf aktuell 97.000 zurück. Ihre angestammten Gebiete werden zerstückelt oder in Plantagen umgewandelt. Darüber hinaus ist ihr Fleisch begehrt.

Vom Afrikanischen Savannenelefanten gibt es derzeit nur noch rund 350.000 Tiere. Die Bestände nehmen jährlich um acht Prozent ab. Verantwortlich dafür ist vor allem Wilderei im großen Stil.

Foto: APA/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Der Walhai gilt seit 2016 als stark gefährdet. Veränderungen in der Ozeantemperatur und der chemischen Zusammensetzung des Wassers bedrohen den größten Fisch. Die Riesen werden gezielt gejagt oder verenden als Beifang in den Netzen.

„Meist ist es nicht ein einzelner Grund, der das Aussterben einer Art besiegelt, aber fast immer steckt der Mensch dahinter“, heißt es beim WWF. So hat es oft der Mensch in der Hand, das Überleben einer Art zu sichern. Damit gibt es aber auch Gewinner des Jahres:

Der illegale Handel mit Tigerprodukten floriert zwar. Doch wurde bei der jüngsten Artenschutzkonferenz Chinas Antrag auf Ausschluss von Tigerfarmen abgelehnt. Gleichzeitig verkündete Laos, seine Tigerfarmen zu schließen.

Graupapageien in der Wildbahn

Graupapageien sind beliebte Haustiere. Weil die Nachfrage so groß ist, werden sie in freier Wildbahn gefangen und als angebliche Zuchtvögel verkauft. In den vergangenen Jahren sind die Wildpopulationen deshalb stark eingebrochen. Einige Länder haben sich nun bei der Artenschutzkonferenz dafür ausgesprochen, Graupapageien in die höchste Schutzkategorie aufzunehmen. Dies verbessert die Kontrollen und erschwert den Betrug bei der Herkunftsdeklaration der Zuchtvögel.

Ein Drittel aller Adeliepinguine und ein Viertel aller Kaiserpinguine sind im Südpolarmeer beheimatet. Dieses ist eines der letzten unberührten Meere und spielt künftig als Rückzugsraum für kälteliebende Arten eine große Rolle. Kürzlich wurde dort ein 1,5 Millionen Quadratkilometer großes Gebiet unter Schutz gestellt.

Bedrohtes Ökosystem

Neben den bewusst geförderten und geschützten Arten, begünstigt der Mensch auch unbeabsichtigt die Ausbreitung von unerwünschten Tieren und Pflanzen. So zählen Rotfeuerfisch und Kirschessigfliege zu den ungeliebten Gewinnern: Der Fisch aus dem Indischen Ozean fühlt sich zunehmend im warmen Mittelmeer wohl und bringt dort das Öko-System aus dem Gleichgewicht. Der geflügelte Schädling wiederum, der aus dem asiatischen Raum eingeschleppt wurde, befällt nun immer mehr Obst in Mitteleuropa.