Arbeitsmedizin: Für jeden Typ die richtige Pause

Wer seine erste Pause erst zum Mittagessen macht, ist definitiv zu spät dran. Ein Großteil der Energie ist bereits verbraucht und wer sein Weckerl auch noch direkt am Arbeitsplatz verdrückt, kann in der Pause nicht einmal seinen Kopf abschalten. Dabei können kleine Auszeiten, die schon früh eingelegt werden, die Leistung über den Tag viel besser erhalten – das ergab eine aktuelle Studie an der Karl-Franzens-Universität Graz.

Der Arbeitspsychologe Univ.-Prof. Wolfgang Kallus ist langjähriger Experte auf dem Gebiet Stress und Erholung und empfiehlt eine Pausenkultur nach der „Pago-Metapher": „Hierbei sehe ich die Arbeitsmenge als Pago-Getränk und die Pausen, die ich einlege, als Wasser. Frühe Verlängerungen sind viel effektiver für die Energie, als wenn schon 80 Prozent vom Saft weg sind." Richtig eingesetzt, bleibt sogar noch am Abend Energie übrig. Im Handwerk war es früher durchaus üblich, schon früh kleine Pausen einzulegen, doch diese Pausenkultur ist laut Kallus verloren gegangen.

„Das sind keine Zeiten, wo der Arbeitnehmer faul ist, sondern er sorgt dafür, dass er den ganzen Tag über fit bleibt." Bei den Olympischen Spielen würden auch strukturiert Pausen eingehalten, um die Leistung top zu halten. Kallus rät daher: „Ich würde dringend Zigarettenpausen empfehlen – nur ohne Zigarette."