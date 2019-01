Zu Besuch bei Österreichs Indiana Jane

Kom Ombo war bisher nur durch seinen griechisch-römischen Tempel bekannt. Die Stadt selbst wurde nie erforscht. „Lange wurde sie nicht als pharaonische Stadt wahrgenommen. Dabei hat der englische Ägyptologe Barry Kemp bereits in den späten 1970er-Jahren gesagt, dass Kom Ombo viel älter ist, als wir glauben“, erzählt die Ägyptologin, die bereits vor Jahren mit ihrer Stellvertreterin auf der Suche nach einer neuen Grabung eine Erkundungstour hierher machte. Als sie entdeckten, dass Keramik aus dem Alten Reich einfach so herumlag, war alles klar. Bereits in ihrer ersten Saison im Vorjahr fand die ägyptisch-österreichische Mission Überreste, die bis ins 3. Jahrtausend vor Christus zurückreichen.