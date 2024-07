Analyse enthüllt: Das optimale Alter für Leichtathletik-Erfolge bei Olympia

Hartes Training, Disziplin, mentale Stärke – und nicht zuletzt auch das richtige Alter : Inwieweit sportliche Bestrebungen eines Leichtathleten mit einer Goldmedaille gekrönt werden, hängt von vielen Faktoren ab. Jenen des Alters hat sich nun ein Team der University of Waterloo genauer angesehen: Mittels der Analyse von Statistiken wurde ermittelt, wann olympische Leichtathletinnen und -athleten ihre besten Leistungen erbringen. Die Ergebnisse wurden im Royal Statistical Society’s Significance Journal publiziert.

Leistung folgt einer Glockenform

Es zeigte sich: Die Leistungsentwicklung der meisten Leichtathletinnen und -athleten nimmt in der Regel die Form einer Glockenkurve an. Die Sportlerinnen und Sportler trainieren über mehrere Jahre hinweg intensiv, um in einem bestimmten Alter ihre Bestleistung oder ihren leistungstechnischen Höhepunkt zu erreichen – bevor die Leistung dann allmählich wieder abnimmt.

Die Forschenden erstellten einen Datensatz, gespickt mit den jährlichen Leistungsdaten aller Leichtathletinnen und -athleten, die seit den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta an einer Einzelveranstaltung teilgenommen hatten. Sie analysierten die Daten unter Berücksichtigung von fünf Faktoren: Geschlecht, Nationalität, Art der Veranstaltung, Dauer des Trainings auf Spitzenniveau und ob es sich um ein olympisches Jahr handelte oder nicht.