Ekstase und Brummschädel

Um die Bedeutung des Trinkens zu ergründen, kann man entweder weit in die Geschichte zurückgehen, etwa ins alte China um 1000 v.Chr., als eine Trink-Etikette und Sprüche für kultivierte Gelage bekannt waren, festgehalten in der Schrift I-Li. Oder man schaut sich an, wie und wozu die Menschen Vergorenes konsumieren."Es soll keiner so wenig Wein trinken, dass es seiner Gesundheit schade", schrieb Marc Aurel in seinen "Selbstbetrachtungen". Dieser heute kaum noch verständliche Satz, zeigt die übergeordnete Bedeutung, die der Wein in der Antike hatte. Getrunken wurde Gewürzwein, vergleichbar mit einem kalten Glühwein, wie der Leiter der Antikensammlung Georg Plattner das Gesöff beschreibt. Unverdünnten Wein zu trinken galt als barbarisch. Der Alkohl war lange Zeit nicht nur das einzige Desinfektionsmittel, sondern auch bekömmlich. Denn zurecht fürchteten sich die Menschen vor verschmutztem WasserFeucht-fröhliche Feiern galten als göttliche Gegengabe für den brutalen Arbeitsalltag. "Schenk ein, sauf aus, Juchu", riefen die Burschen am Land, die mit sauberen Füßen die Weintrauben in den Weinbottichen zerstampften.