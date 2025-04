Studie erklärt: Warum Affen besser jodeln können als der Mensch

Affen und Menschenaffen sind die nächsten Verwandten des Menschen in der Tierwelt. Sie können nicht sprechen, aber einige von ihnen haben spezielle Strukturen im Kehlkopf, durch die sie einen Frequenzsprung erzeugen können, der ähnlich wie Jodeln klingt. Den Vergleich mit dem alpenländischen Kulturgut zieht ein internationales Forschungsteam im Journal Philosophical Transactions of the Royal Society B - und es analysierte die Basis für das Können bestimmter Affenarten.