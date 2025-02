Vom Affen bis zum Vogel: So erfinderisch sind Tiere

„Obwohl beide Tiere fast dasselbe machen, ist nur eines ein Erfinder “, sagt Alice Auersperg. Die Kognitionsbiologin , die wegen ihrer Versuchsanordnungen für Papageienvögel und Primaten u.a. sowie für ihre Beobachtungen in freier Wildbahn weit über Österreichs Grenzen hinaus anerkannt ist, hat ihr erstes Buch geschrieben. In " Der Erfindergeist der Tiere " (Brandstätter Verlag, 192 Seiten, 25 Euro) erklärt die Gründerin des Goffin-Labs am Messerli Forschungsinstitut der Vetmeduni Wien entsprechend dem Untertitel die "Werkzeuge, Tricks und Innovationen"; für „alle, die sich für Tiere interessieren“.

Vermutlich war Santino die Zoobesucher leid. Jedenfalls fischte der Schimpanse heimlich Steine aus dem Wasserbecken oder löste sie von bröckeligen Betonstellen in seinem Gehege im schwedischen Furuvik, er legte versteckte Munitionslager an und bewarf schließlich die Schaulustigen.

„Santino hat plötzlich neues Verhalten gezeigt, das von Schimpansen vorher nicht bekannt war“, unterscheidet Auersperg die durchdachte Aktion des Primaten von der genetischen Veranlagung der Netzflügler-Larve. Während der Menschenaffe einem individuellen Plan folgte, jagen alle Ameisenlöwen evolutionsbedingt auf dieselbe Weise. Gehirn und Anatomie ermöglicht Erfindergeist An der Größe liegt es nicht, gewisse anatomische Voraussetzungen freilich sind für Geistesblitze und ihre Umsetzung aber Voraussetzung. Wer über ausreichend Nervenzellen verfügt – ob verpackt in Gehirnwindungen wie bei Säugern, komprimiert wie bei Vögeln oder über den ganzen Körper verteilt wie beim Oktopus –, wer auf Arme oder Schnabel zurückgreifen kann, wird innovativer sein als einfache Organismen. Gelegenheit macht kreativ. Mitunter ist es auch die Not. Ändern sich die Umweltbedingungen, verlangt es eine Anpassung ans Neue, um zu überleben. „Wir untersuchen Sachen, die im Geist von jemand anderem passieren. Wir können nicht in den Kopf der Tiere hineinschauen und sie nicht befragen“, sagt Auersperg und beschreibt im Buch ausführlich, wie an Tests mit Schnüren, Rohren, austauschbaren Wänden und Pfeifenputzern getüftelt und über die richtige Belohnung nachgedacht wird. Trainingsphase ja oder nein? Kontrollgruppen? Nicht zuletzt sagt die Art der Fehler, die tierische Probanden machen, etwas über ihre kognitiven Fähigkeiten aus.

„Erfindungen sind weit verbreitet. Viele Tiere wurden bisher unterschätzt. Man darf das nicht auf den Vergleich mit dem Menschen herunterbrechen“, betont Auersperg. Intelligente Tiere gebrauchen Werkzeug oder stellen es selber her Gerade beim Gebrauch und der Herstellung von Werkzeug zeigt sich, was so manchem Schlaumeier unerwartet in den Sinn kommt. In Kapitel 5 verweist die renommierte Verhaltensforscherin etwa auf Orang-Utan-Mütter, die ihre Kinder als „soziale Werkzeuge“ benützen. In einem deutschen Experiment „liehen“ sich die Großen den Arm der Kleinen, um eine Weintraube durch eine enge Öffnung zu erreichen. Oder auf das „egozentrische Werkzeug“, wenn z.B. die Berliner Elefantenkuh Mary verschiedene Techniken anwendet, um mit dem Wasserschlauch jede Körperstelle abduschen zu können.

© Uni Wien Goffinkakadu Figaro stellt sein Werkzeug selber her.