Tierische Spaßvögel: Diese Arten lachen und haben Humor

Mehr als die Hälfte der erlesenen Spezies waren Primaten . Während Berggorilla keuchend kichern, grunzen Sumatra-Orang-Utans; Schimpansen setzen kehlig zum Stakkato an. Abgesehen von drei Vogelarten fanden sich nur Säuger auf der Lach-Liste. Derzufolge legen Wellensittiche ein weiches Krächzen an den Tag. Afrikanische Elefanten trompeten nasal. Sie alle laden lachend zum Spielen ein. „Das bisher für exklusiv menschlich gehaltene Lachen findet sich auch bei Tieren, von denen uns evolutionsgeschichtlich mehrere Zehnmillionen Jahre trennen “, fassten die Kognitionsbiologen zusammen.

Bereits 2021 führte eine Metastudie 65 Tierarten an, die geräuschvoll Humor bekunden. Die Dunkelziffer liegt – unbeobachtet in freier Wildbahn – weit höher. Wie die Erstautorin damals festhielt, signalisiert das Lachen quer durch die Familien die friedliche Absicht der Spaßvögel.

Kitzeln gilt als Vorstufe des Humors

Bereist in den 2010er-Jahren stellten Neurowissenschaftler bei Ratten fest, dass Kitzeln – als Vorstufe des Humors eingeordnet – amüsiert. 2023 wurden die Experimente wiederholt, ausgebaut und technisch abgesichert.

Forscher kitzelten die Labortiere an verschiedenen Körperstellen und zeichneten dabei die Ultraschallrufe sowie die Hirnaktivitäten der Versuchskaninchen auf. „Am meisten mussten die Ratten lachen, wenn sie am Bauch gekitzelt wurden“, hieß es in der Publikation. Die Kitzelattacken gefielen den Nagern so gut, dass sie das 50-Kilohertz-Gelächter immer wieder mit Freudensprüngen begleiteten. Sie waren geradezu süchtig danach.

Affen necken Artgenossen absichtlich

Im Vorjahr gingen Wissenschaftler stammesgeschichtlich einen Schritt weiter. Sie stuften das gegenseitige Necken als Urform des Humors mit mindestens 13 Millionen Jahren ein.