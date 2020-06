Zuwanderer gegen Zuwanderer am Arbeitsmarkt

Er wertet die Statistik als "Ergebnis der Integrations-Politik der vergangenen 30 Jahre". In anderen Ländern wurde mit der Sprachförderung viel früher angefangen als in Österreich. "Im kritischen Alter zwischen drei bis fünf Jahre wurde zu wenig getan, da besteht noch erheblicher Nachholbedarf", meint Liebig. OECD-Länder, die das konsequenter umsetzen, wie etwa Schweden oder Deutschland, hätten wesentlich bessere Ergebnisse.

Es haben sich aber auch die Herkunftsländer und Qualifikationen der Zuwanderer geändert. Kamen früher eher schlecht qualifizierte Arbeitskräfte aus Ex-Jugoslawien oder der Türkei, so strömen jetzt besser qualifizierte EU-Bürger (Deutsche, Polen, Ungarn, Rumänen) auf den heimischen Arbeitsmarkt. Die OECD stuft 31 Prozent dieser neuen Migranten als hoch qualifiziert ein. Dieser Prozentsatz liegt zwar unter jenem in Deutschland und vor allem der Schweiz, Liebig sieht jedoch "viel ungenutztes Potenzial". Überdurchschnittlich viele neue Zuwanderer arbeiten hierzulande in Jobs, für die sie überqualifiziert sind.