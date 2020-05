Zuwächse für RWE dank Wind, Kohle und Atomstrom

Der deutsche Energiekonzern RWE konnte zu Jahresbeginn den Gewinn steigern und hat seine Ergebnisprognose bestätigt.

Die neue Sparte Offshore-Wind legte operativ um mehr als 30 Prozent auf 431 Mio. Euro zu. Auch im Bereich Onshore-Wind und Solar gab es ein Plus von rund 20 Prozent auf 209 Mio. Euro.

Kohle und Atomstrom

Allerdings ist bei RWE längst nicht alles Grüner Strom: Auch Kohle und Kernenergie legten dank höherer Preise zu, während es im Energiehandel Einbußen gab.

RWE hatte im vergangenen Jahr mit E. ON die Tochter Innogy zerschlagen und ist durch die Übernahme der Ökostromgeschäfte zu einem der größten Erzeuger Eneuerbarer Energie in Europa geworden.

Der früher stark auf Atom- und Kohlekraft setzende deutsche Versorger trifft aber weiter auf Kritik - etwa wegen seines Braunkohletagebaus und der verbundenen Kraftwerke.

Am Mittwoch hatte der norwegische Staatsfonds RWE wegen seiner Kohleanlagen aus seinem Portfolio gestrichen. In Österreich ist RWE maßgeblich an der Kärntner Kelag beteiligt.

Quartalszahlen

Vor allem dank des starken Geschäfts mit Windenergie sei im ersten Quartal der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (EBITDA) auf 1,3 Mrd. Euro gestiegen. Das ist ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, teilte RWE am Donnerstag mit.

Das bereinigte Ebit kletterte von zuvor 749 Mio. Euro auf 955 Mio. Euro. Im Gesamtjahr peilt der Konzern mit Sitz in Essen ein bereinigtes EBITDA von 2,7 bis 3,0 Mrd. Euro an.