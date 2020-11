Zunehmende Marktüberhitzung bei Wohnimmobilien

Der Trend steigender Wohnimmobilienpreise hat sich im dritten Quartal beschleunigt. Die Preise legten laut Oesterreichischer Nationalbank (OeNB) im Zeitraum Juli bis September gegenüber dem Vorjahr bundesweit um 9,5 Prozent zu.

Im zweiten Quartal betrug der Anstieg nur 5,2 Prozent. Die OeNB vermutet hinter dem Preisschub den durch die Coronakrise (Lockdown, Homeoffice) stärkeren Wunsch nach Wohnen im Grünen und Einfamilienhäusern. Denn in Wien war der Anstieg etwas geringer.

Überbewertung

In Wien legten die Wohnimmopreise um 9,4 bzw. 4,1 Prozent zu - im Bundesgebiet ohne Wien etwas kräftiger um 9,7 Prozent im dritten und um 6,8 Prozent im zweiten Quartal. Erneut wies die OeNB auf eine spürbare Überbewertung hin: Der Fundamentalpreisindikator der OeNB für Wohnimmobilien deute im dritten Quartal auf eine Abweichung der Preise von den Fundamentalfaktoren in Wien um 24 Prozent hin, hieß es am Freitag in einer Analyse. Bundesweit seien es 17 Prozent. Damit hat sich laut OeNB in den vergangenen Monaten eine Entwicklung beschleunigt, die auf eine zunehmende Überhitzung des Wohnimmomarktes hindeutet.