Zumtobel schreibt wieder schwarze Zahlen

Im Lockdown wegen der Corona-Krise sei auch die globale Lieferkette unterbrochen gewesen. Die Umsätze hätten sich nun wieder auf deutlich niedrigerem Niveau stabilisiert, sagte Felder. Durch die Öffnung sehe Zumtobel nun aber eine "deutliche Belebung", die allerdings langsam von statten gehe. Im laufenden Geschäftsjahr werde Zumtobel bei Umsatz "unter Vorjahr" liegen, im folgenden aber wieder "wachsen", - abhängig auch von der weiteren Entwicklung. Die Umsätze seien stark von der Bauindustrie abhängig.

Kurzarbeit in vier Ländern

Kurzarbeit habe Zumtobel in Österreich, Deutschland, England und Frankreich angemeldet. In Österreich wolle man die Kurzarbeit bis September fortführen, fahre die Arbeit nun aber wieder "sukzessive hoch". Es gab eine Werksschließung in Frankreich für zwei Wochen wegen Corona, in allen anderen Werken sei man durch rigide Maßnahmen ohne Fall durchgekommen. Die Zahl der Mitarbeiter sei im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 6.040 gestiegen, nach 5.878 Beschäftigten. "Wir möchten schnellstmöglich wieder an die erfreuliche operative Entwicklung vor Covid 19 anknüpfen", so Felder.