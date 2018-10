„Der Umzug in ein neues Büro ist eine Chance“

Mit den neuen Arbeitswelten sind auch erhebliche Investitionen für Unternehmen verbunden: Rechnen sich diese?

Sogar mehrfach. Im Grunde haben Sie, wenn es klug gemacht ist, die offensichtlichen Faktoren. Dann wird durch bessere Wege, Logistik, Technologie und Infrastruktur schlichtweg die Produktivität besser. Das lässt sich auch messen.

Der nicht so leicht messbare, also implizite Faktor, wie ich das nenne, ist dabei aber vielleicht noch größer: Durch eine neue Arbeitsumgebung, die es ernst nimmt mit der Kultur und der Mentalität des Unternehmens, gibt es Hebel-Potenziale. Das bedeutet: Jedes Unternehmen ist durchdrungen durch eine gewisse Mentalität. Diese ist unsichtbar, aber für jeden spürbar.

Ändert man die Umgebung, kann sich auch diese Mentalität der Firma wandeln. Dadurch können neue Gedanken entstehen, die nicht nur zu Verbesserungen führen. Vielmehr ist es möglich, das eigene Geschäft neu zu sehen. Man zieht dann auch neue Menschen an, ob Mitarbeiter, Partner oder Kunden. Und eröffnet neue Marktchancen.

Wer das Denken einer Organisation ändert, ändert die Realität und dadurch die Möglichkeiten. Das ist nicht Teil der klassischen Management-Lehre, weshalb es heute so wenig passiert. Dabei kann der Umzug in ein neues Office die Chance sein, sich ein Katapult nach vorne zu bauen, getragen von einem neuen Mindset der Organisation.

Was sind wesentliche Merkmale, um dieses neue Mindset zu etablieren?

Als Erstes geht es darum, dass man sich dem bestehenden Mindset, den Denkweisen und Überzeugungen, die die gesamte Organisation quasi unsichtbar zusammenhalten, bewusst wird. Es wirkt implizit: Daher ist es auch egal, welche Leitbilder und Visionen man in Hochglanz-Broschüren entwickelt. Getragen muss es vom gesamten Unternehmen sein.

Wenn man sich dieser impliziten Muster bewusst ist, sind sie auch gestaltbar. Auch durch Raum. Deshalb hat ja Google diese irrwitzigen Büros gebaut, um dem inneren Drängen der Garagen-Firma zu entsprechen. Aber das ist eben nicht kopierbar. Das Mindset einer Organisation ist immer originär. Es geht bei der Umsetzung nicht darum, andere zu imitieren, sondern das eigene Mindset zu erkennen und dann in die Zukunft weiter zu schreiben.

Damit nehmen Sie die Vergangenheit der Organisation mit, und implementieren Zukunft in der neuen Arbeitsumgebung. Die nächste große Welle des neuen Arbeitens ist genau die: Das Implizite sichtbar machen, um es in eine neue Ära zu übertragen. Daher spreche ich auch vom Implicit Office.

Living Office ist ein Trend: Ist das nicht eine Bedrohung, dass das Private zunehmend in das Berufliche hineinragt?

Das Phänomen der Überschneidung der Lebenssphären drängt in alle Lebensbereiche. Das hat nicht mit der viel besungenen Work-Life-Balance zu tun. Es geht um Life-Balance. Die gilt es zu finden. Den meisten Stress haben die Menschen heute mit ihrem Privatleben.

Durchschnittlich 38 Wochenarbeitsstunden ist ein zeitgeschichtliches Extrem. Noch nie haben wir so wenig gearbeitet. Dass dabei die Grenzen durchlässiger werden ist ein Effekt unserer Zeit. Auf der anderen Seite erhöhen sich dadurch die individuellen Möglichkeiten, wenn man sie nutzt.

Die modernen Arbeitswelten enthalten zum Teil offene, flexible, auch dynamische oder laute Bereiche: Wie kann man da die Konzentration behalten und dementsprechend konzentriert arbeiten?

Wer nur offene, dynamische Bereiche installiert, verliert die Zukunft aus den Augen. Wir brauchen Ruhe, Konzentration und Müßiggang. Genauso wie wir Phasen der Beschleunigung haben, sind Entschleunigungszeiten wichtig. Häufig gibt es für die Ruhe nur Mini-Orte – das sieht man immer öfter an den so genannten Mini-Think-Tank-Räumen in Büros. Das ist zu wenig. Nicht umsonst werden Bibliotheken zur Zeit so häufig genutzt wie nie zuvor.

Was wie ein Widerspruch wirkt, ist eigentlich logisch. Die öffentlichen Bibliotheken sind wohl die letzten wirklich ruhigen Orte des öffentlichen Lebens. Alles andere ist Lounge, cool, hip, dynamisch. Die Bibliothek ist vor allem eines: ruhig. Daran können wir uns ein Vorbild nehmen. Geben wir also der Ruhe auch in Unternehmen einen Ort, gewinnt das Unternehmen an innerer Kraft und Konzentration. Ohne diese kommen wir in den rastlosen Zeiten nicht voran.