Das Implicit Office macht Unternehmen fit für die Zukunft

Um Arbeitsräume so zu gestalten, dass Mitarbeiter verankert, fokussiert und kommunikativ arbeiten können, gibt es im Implicit Office große Räume, in denen Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenarbeiten. Dabei ist entscheidend, dass sich jedes Unternehmen individuell darüber Gedanken macht, welche Zonen von besonders großem Wert für die Mitarbeiter sind. Dies wiederum hängt maßgeblich von der Art der Arbeit ab.

Zonen statt Räume

Mit einer neuen Philosophie der Raumnutzung – Zonen statt Räume – wird das Interieur und damit im Grunde die Möblierung immer mehr zum Taktgeber des Büros. Offene Grundrisse erlauben es dem Nutzer, durch Möbel die Räume selbst in Zonen zu untergliedern. Die Architektur bildet damit „nur“ noch den Rahmen, überlässt die Struktur und Einteilung der verschiedenen Arbeitszonen jedoch dem Unternehmen. Das „Office der Zukunft“ ist insgesamt wohnlicher – und ermöglicht die Entwicklung neuer Zusammenhänge, Denk- und Arbeitsprozesse.

Damit machen sich Unternehmen auch fit für die Zukunft: Schon 2020 wird es verstärkt „Arbeitsorte“ geben, die Kreativität, Austausch und lebenslanges Lernen fördern. Das drückt sich zum einen in einer hochgradigen Vernetzung aus, zum anderen in Räumen, die zum Lernen, Entspannen, Konzentrieren, Brainstormen und Kommunizieren einladen. Dies fordert ein höheres Maß an vielfältigen Optionen als bisher und bedeutet, dass die Ansprüche an die idealen Arbeitsorte größer werden.