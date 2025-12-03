Zuckergipfel: Starkes Bekenntnis zum Rübenanbau in Österreich

Die Rübenbauern, die Agrana, die Landwirtschaftskammer und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig haben sich beim Zuckergipfel in Wien für die Sicherung Österreichs als Wirtschafts- und Produktionsstandort im Bereich Zucker ausgesprochen. Vor allem die steigenden Energiekosten, die eingeschränkte Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln und der zunehmende Druck auf dem globalen Weltmarkt sowie die Folgen des Klimawandels setzen der österreichischen Landwirtschaft heimische Landwirtschaft zu. Diese großen Herausforderungen wirken sich auch auf den Rübenanbau in Österreich aus. Die Teilnehmer gaben ein klares Bekenntnis zum Rübenanbau und zur Verarbeitung am Standort Tulln ab, heißt es in einer Aussendung. „Der Anbau der Zuckerrübe hat in Österreich eine lange Tradition und bildet eine wesentliche Säule unseres Ackerbaus. Er ist aus der heimischen Landwirtschaft nicht wegzudenken. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, die österreichische Zuckerproduktion zu sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, sagt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. „Faire Rahmenbedingungen, wirkungsvolle Werkzeuge sowie das klare Bekenntnis zum Standort sind dabei die Grundlage für unsere Bäuerinnen und Bauern, die Produktion auch in Zukunft abzusichern. Für die Weiterentwicklung ist der kontinuierliche Dialog mit Produzentinnen und Produzenten, Verbänden und Interessensvertretungen von zentraler Bedeutung. Diesen werden wir konsequent weiterführen.“

Der österreichische Rübenanbau stecke in der schwersten Krise seit dem Ende der Zuckerquoten. „Damit unsere Bauern wieder Perspektiven haben, brauchen wir klare Unterstützung. Landwirtschaftsminister Totschnig hat diese zugesagt. Auf EU-Ebene fordern wir vor allem zwei Dinge: Keine Verbote von Pflanzenschutzmitteln ohne wirksame Alternativen und keine zusätzlichen Zuckerimporte durch neue Freihandelsabkommen. Europa hat bereits über ein Viertel seines Bedarfs an Drittländer abgegeben. Regionale Produktion ist entscheidend für Versorgungssicherheit und Wertschöpfung im ländlichen Raum“, erklärt Rübenbauernpräsident Ernst Karpfinger.



Das Landwirtschaftsministerium setzt bereits zahlreiche, zielgerichtete Maßnahmen um: die Aufnahme der Zuckerrübe in das Agrarumweltprogramm ÖPUL, flächendeckende Lösungen auf europäischer Ebene, mit Blick auf die Verhandlungen zur kommenden GAP-Periode ab 2028, mehrere Forschungsprojekte und insbesondere Initiativen zur Verbesserung im Bereich Pflanzenschutz, heißt es weiters.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl

Mit der Konzentration der heimischen Zuckerproduktion auf den Standort Tulln verfolgt Agrana das klare Ziel, dort eine dauerhaft tragfähige Grundlage für eine Zuckerproduktion mit heimischen Zuckerrüben zu schaffen.



„Ich danke Landwirtschaftsminister Totschnig für die Initiative zum Zuckergipfel. Die nachhaltige Sicherung des Zuckerstandorts Österreich ist nur durch so einen Schulterschluss möglich. Angesichts des massiven Umbruchs im europäischen Zuckermarkt sind stabile politische Rahmenbedingungen für unsere Branche von zentraler Bedeutung“, sagt Agrana-Vorstandschef Stephan Büttner. „Erforderlich sind faire Wettbewerbsbedingungen in der EU ohne vorschnelle Importerleichterungen für Drittländer, wettbewerbsfähige Energiepreise sowie ein verlässliches Regulierungssystem im Bereich Pflanzenschutz für Landwirte. Besonders letzteres ist wesentlich für den Rübenanbau und somit für die langfristige Rohstoffversorgung der Zuckerindustrie.“