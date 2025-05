Agrana übernimmt Fruchtsafthersteller Austria Juice komplett

Die börsennotierte Agrana übernimmt die restlichen Anteile am Fruchtsaft- und Konzentrathersteller Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria (RWA). Damit wird das gemeinsame Joint Venture demnächst zur 100-Prozent-Tochter der Agrana, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit. Die vollständige Übernahme lässt sich der Konzern, der aktuell 50,01 Prozent an Austria Juice hält, 54,7 Mio. Euro kosten.