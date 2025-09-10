Zuckerkonzern Agrana hebt Gewinnprognose deutlich an

Die börsennotierte Agrana hat ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2025/26 hinaufgesetzt. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern erwartet nunmehr einen deutlichen Anstieg des Betriebsergebnisses (EBIT). Bisher ging die Agrana von einem stabilen EBIT bei 40,5 Mio. Euro aus, teilte der Konzern in einer Pflichtmitteilung mit. Nun rechnet die Agrana mit einem Anstieg um 10 bis 50 Prozent.

Der Konzern verweist auf eine verbesserte Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal. Das Segment Food & Beverage Solutions entwickelte sich im zweiten Quartal positiv. Bei Agricultural Commodities & Specialities (Segmente Stärke und Zucker) sieht es jedoch nach wie vor nicht so gut aus, ergänzte Agrana.

Zweites Quartal besser als erwartet

Das Konzern-EBIT der Agrana fiel im zweiten Quartal des laufenden Wirtschaftsjahres (bis 31. August 2025) mit rund 22 Mio. Euro höher als erwartet aus und lag nur um rund 2,3 Mio. Euro unter dem EBIT des Vergleichszeitraumes 2024/25. Ursprünglich war nach einem schwachen Jahresauftakt ein Rückgang um mehr als die Hälfte erwartet worden.

Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern ein EBIT von rund 28 Mio. Euro und damit um rund die Hälfte weniger als ein Jahr zuvor. Die Umsatzerlöse gingen von 1,861 Mrd. auf rund 1,692 Mrd. Euro zurück.