Zu wenig qualifizierte Zuwanderer

Erstmals errechnete die OECD auch die fiskalischen Folgen der Zuwanderung für das Zielland. Fazit: Was Steuern, Sozialversicherung und Transferleistungen betrifft, sind Migrantenhaushalte in Österreich „Nettozahler“. Sie zahlen im Schnitt kaufkraftbereinigt 2400 Euro pro Jahr in den Staatskasse ein, im OECD-Schnitt sind es 3200 Euro. Hier gäbe es noch einiges an Potenzial zu heben, glaubt Liebig: „Gelingt es, die Beschäftigungsquote bei den Hochqualifizierten auf das Niveau der in Österreich geborenen zu heben, würden die Nettoeinnahmen des Staates um eine halbe Milliarde Euro steigen.“