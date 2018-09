Zu wenig Geld, kein Nachwuchs: Dolmetscher proben den Aufstand

Die Berufsgruppe ist bereits völlig überaltert, das Durchschnittsalter bei den Gerichtsdolmetschern liegt bei rund 60 Jahren. Für Afghanisch (Dari und Pashtu) gibt es in ganz Österreich einen Gerichtsdolmetscher. Am Asylamt (BFA), das mit rund 2500 Übersetzern zusammenarbeitet, soll bis heute nur ein einziger Antragsteller aus Afghanistan keine sprachliche Unterstützung benötigt haben. Das Innenministerium, sprich die Polizei, greift laut dem Verband auf eine Liste von rund 3000 Dolmetschern unterschiedlichster Qualifikationen zurück.

Das Durchschnittsalter der Arabisch-Übersetzer liegt bei 70 Jahren. Am Sprengel des Wiener Landesgerichts sind 14 Arabisch-Übersetzer registriert, in ganz Österreich 24. In Persisch (Farsi) haben österreichweit nur 16 Übersetzer die Gerichts-Zertifizierung. Bis heute gibt es übrigens kein Dolmetsch-Studium für Türkisch. In der Liste des Justizministeriums, in der die Gerichtsdolmetscher verzeichnet sind, finden sich für ganz Österreich nur 52 Türkisch-Übersetzer.

Immer wieder würden bei Gerichten, Polizei, Asyl- und Verwaltungsbehörden, in Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen unqualifizierte Personen dolmetschen, sorgt sich Bernardini. Sie spricht von „Grauen Listen“ und „Hausdolmetschern“. Oft reiche schon ein Volkshochschulkurs. Doch ohne qualifizierte Dolmetscher seien „über kurz oder lang keine fairen Verfahren mehr zu gewährleisten“.

Dem Präsidium des Landesgerichtes ist die Problematik klar. Wie sich in der Liste der zertifizierten Dolmetscher zeige, gebe es Sprachen, in denen wenige Dolmetscher eingetragen seien. Bei Bedarf müsse hier auf andere, sprachkundige, geeignete Personen zurückgegriffen werden, sagt Sprecherin Christina Salzborn.

Auch im Justizministerium ist das Problem bewusst, doch es fehlt am Geld. Bei einem Gespräch mit Moser wurden die Übersetzer jetzt vertröstet. Eine Erhöhung der Honorare könne erst im Budget 2020/21 berücksichtigt werden, dann aber ganz sicher, lässt der Minister gegenüber dem KURIER ausrichten.