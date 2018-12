Zu hoher Bodenverbrauch: Ordentlich zubetoniert

„Österreich ist das Land mit den höchsten Supermarktflächen pro Einwohner und das Land mit dem dichtesten Straßennetz“, nennt der Vorstandsvorsitzende der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, einige Gründe für den im internationalen Vergleich extrem hohen Bodenverbrauch.

12,4 Hektar werden jeden Tag an Boden verbraucht. Das ist zwar weniger als früher, aber es entspricht der Fläche von 20 Fußballfeldern. Der von der Bundesregierung vorgegebene Zielwert sind 2,5 Hektar pro Tag. „Davon sind wir weit entfernt“, klagt Weinberger über den Ist-Zustand. Etwa 40.000 Hektar an Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilien stehen leer und warten auf Nutzer.

Als ersten Schritt wünscht sich Weinberger ein Umwidmungsverbot für besonders wertvolle Böden und eine Neuordnung der Raumordnung mit einer teilweisen Kompetenzübertragung von den Gemeinden an die Landesregierungen.

Zumal kein anderes Land in der EU so sorglos mit seinen Bodenreserven umgeht wie Österreich. Auf Luftaufnahmen von der Grenze zwischen Salzburg und Bayern kann man den Grenzverlauf zwischen Österreich und Deutschland genau erkenne. Dort, wo die Zersiedelung beginnt, ist Österreich. In Bayern sind die Vorgaben der Flächenwidmung deutlich strenger gehalten.

Die Motivation, Grünflächen in Bauland umzuwidmen, ist eine finanzielle. Die Bürgermeister erwarten sich zusätzliche Einnahmen für die Gemeinde und die Grundeigentümer werden durch die Umwidmung in Bauland wegen der steigenden Grundstückspreise über Nacht wohlhabend.