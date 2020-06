Zoff um "teurere" Leiharbeiter

Die Leiharbeit steige rasant und verdränge immer mehr Normalarbeitsverhältnisse, wird die Gewerkschaft nicht müde zu warnen. Anders als in großen Industrieländern wie Großbritannien ist die Entwicklung in Österreich aber weit weniger dynamisch – und saisonal stark schwankend. Im Vorjahr waren im Jahresdurchschnitt 74.783 Leiharbeiter beschäftigt, das sind rund 2,3 Prozent aller Arbeitskräfte. Zum Vergleich: In Deutschland sind es knapp drei, in Großbritannien fünf Prozent.

Durch den leichten Konjunkturknick steigt seit Jahresende die Arbeitslosigkeit erstmals seit 2008 wieder deutlich an. Ende Februar waren 31.000 Leiharbeiter beim AMS arbeitslos gemeldet, um 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber auch die Zahl der Beschäftigten stieg erneut leicht auf 76.000 an. Einen größeren Jobabbau wie vor vier Jahren erwartet die Branche derzeit nicht: "Die Auftragslage ist stabil", sagt etwa StartPeople-Chef Michael Wottawa, der in Österreich 1800 Leiharbeiter beschäftigt. Der Fachkräftemangel führe auch dazu, dass Kunden bewährtes Leihpersonal vermehrt fix anstellen würden.

Flexible Industrie

Rund ein Drittel der Leiharbeiter arbeitet in der heimischen Industrie, ein weiters Drittel im Gewerbe und das dritte Drittel ist in verschiedenen Bereichen, etwa im Gesundheitswesen, im Tourismus, bei Banken oder in der IT-Branche tätig. Mit 80 Prozent ist der weitaus überwiegende Teil der Leasingkräfte männlich. Ein Viertel der Zeitarbeiter sind Angestellte, drei Viertel Arbeiter. Im Bundesländer-Vergleich liegt das Indus­trieland Oberösterreich klar vorne, während in Tirol und Burgenland Leiharbeit (noch) kaum verbreitet ist.