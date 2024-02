Das deutsche EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hat sich gegen schnelle Zinssenkungen im Euroraum ausgesprochen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Financial Times sagte die Notenbankerin, die Europäische Zentralbank (EZB) sollte bei einer geldpolitischen Straffung "geduldig und vorsichtig" vorgehen.