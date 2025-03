Zinspolitik: Friedrich Merz gibt Hoffnung

Die jüngsten Daten zur Inflation in der Eurozone liegen zwar noch immer über dem Zielwert von 2,0 Prozent. Aber mit 2,4 Prozent Preisanstieg im Februar ist man nicht mehr so weit davon entfernt. Allerdings wirken Zinssenkungen inflationstreibend. Angesichts der mauen Konjunktur in vielen europäischen Staaten muss die Europäische Zentralbank aber versuchen, mit niedrigeren Zinsen die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ein Dilemma.