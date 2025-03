Merz' Milliardenplan: Damit könnte er Geschichte schreiben

Woher das Geld kommen soll, hat er nie gesagt. Im Wahlkampf sprach Friedrich Merz zwar stets von dringenden Investitionen, die Deutschland brauche; von der eisernen Sparregel, die seine Unions-Vorgänger ihm und dem Land auferlegt haben, wich er aber nie ab. Neue Schulden? Nicht mit mir, hieß es da. Zehn Tage nach der Wahl und vier Tage nach Donald Trumps historischer Ukraine-Lehrstunde im Oval Office ist die Welt des Friedrich Merz eine andere. Der CDU-Chef, der gesetzte nächste Kanzler Deutschlands, wird gemeinsam mit der SPD das wohl größte Schuldenpaket in der Geschichte Deutschlands auf den Weg bringen. 500 Milliarden Euro an Krediten werden aufgenommen, um den Investitionsstau bei der Infrastruktur endlich aufzulösen – marode Straßen, Schienen, Schulen sollen damit endlich ins 21. Jahrhundert befördert werden. Dazu soll die starre Schuldenbremse, die ja maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Ampel in die Luft geflogen ist, gelockert werden: Bei Verteidigungsausgaben gelten ab sofort keine Obergrenzen mehr. „Whatever it takes“, sagte Merz.

Die Botschaft kam an In normalen Zeiten wäre ein solcher Schwenk jedem CDU-Politiker auf den Kopf gefallen, einem künftigen Kanzler sowieso, und die SPD hätte über ihren Sieg gejubelt. Doch die Zeiten sind nicht normal, sie sind so abnormal wie lange nicht: Seit Donald Trump sein ukrainisches Gegenüber vor TV-Kameras zum Schulbuben degradiert hat, ist die Botschaft in allen europäischen Hauptstädten angekommen: Wer nicht so behandelt werden will wie Wolodimir Selenskij, der muss sich aus der militärischen Abhängigkeit von den USA lösen. Und zwar schnell – mittlerweile beklagt nämlich auch das Verteidigungsministerium in Berlin, dass im Pentagon die Ansprechpartner fehlen; allzu oft herrsche nun gefährliche Funkstille. Dass Friedrich Merz diese zweite, viel größere Zeitenwende im Eiltempo durchdrückt, hat aber nicht nur geopolitische Gründe. Im neuen Bundestag, der sich Ende März konstituiert, haben AfD und Linkspartei eine Sperrminorität, können also sowohl das Sondervermögen als auch die Lockerung der Schuldenbremse verhindern. Und das würden beide wohl auch, weshalb Merz und sein künftiger Koalitionspartner beide Vorhaben noch im alten Bundestag verabschieden wollen. Zwar brauchen sie auch da die Unterstützung der Grünen, da die FDP eine Lockerung der ihr heiligen Schuldenbremse nicht mittragen würde. Die zieren sich zwar derzeit noch, werden aber wohl dem Vernehmen nach mitstimmen – und den künftigen Koalitionären vielleicht noch kleine Zugeständnisse abringen.

Historische Ausmaße Es wirkt wie ein Treppenwitz der Geschichte, dass damit ausgerechnet zwei der gescheiterten Ampel-Parteien der Union etwas ermöglichen, an dem ihre eigene Koalition zugrunde gegangen ist. Noch schmerzhafter ist, dass Merz, so urteilen fast alle Kommentatoren, damit auch Geschichte schreiben kann: Seine Milliarden werden bereits mit Helmut Kohls Wiedervereinigung oder Helmut Schmidts NATO-Doppelbeschluss mit der Stationierung von US-Atomraketen verglichen – Ereignisse von massiver geopolitischer Tragweite.

Die deutschen Schuldenregeln Reaktion auf Finanzkrise: Seit 2009 ist im Grundgesetz verankert, dass die jährliche Neuverschuldung Deutschlands minimal bleibt – staatliche Neuverschuldung ist für die Länder ganz verboten, der Bund darf maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an Krediten aufnehmen. Damit sank die Schuldenstandquote sukzessiv 63 Prozent des BIP beträgt Deutschlands Schuldenquote, das ist im internationalen Vergleich äußerst wenig. Österreich liegt bei 79 Prozent, die USA bei 123, Japan sogar bei etwa 250 Prozent. Mit der jetzt geplanten Lockerung wird auch die deutsche Schuldenquote wieder steigen