Deutschland unter Merz: Keine sparsame "schwäbische Hausfrau" mehr?

Der Vorstoß kam vom scheidenden Grünen-Chef Robert Habeck und ist wohl als "letzte große Geste" des Realos zu verstehen. Das Angstszenario: ein wehrloses Europa, das zwischen Donalds Trump und Wladimir Putin zerrieben werden könnte. Das will auch der wahrscheinlich nächste Kanzler Deutschlands nicht. Noch am Wahlabend sagte Unionschef Friedrich Merz: Es werde für ihn "absolute Priorität haben, Europa Schritt für Schritt so zu stärken, dass wir Unabhängigkeit erreichen von den USA". Habecks Entgegenkommen griff Merz deswegen am Montag sofort auf: eine Reform der Schuldenbremse in alter Bundestagskonstellation.

Denn im neuen Bundestag haben AfD und Linke eine Sperrminorität, die dann zum Einsatz kommen könnte, wenn es um ein neues Sondervermögen, also von der Schuldenbreme ausgenommene Investitionen geht. Das war etwa für die Modernisierung der Bundeswehr notwendig. Die Union will zwar mit AfD und Linke sowieso nicht zusammenarbeiten; zweitens ist es unwahrscheinlich, dass diese Schulden für Aufrüstung zustimmen würden. Die Linke hat das schon explizit klargestellt.