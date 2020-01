Zigarettenpreise werden heuer erneut zulegen

Der heimische Tabakmarkt hat sich voriges Jahr stabil entwickelt. 2019 wurden 13,6 Milliarden Stück Zigaretten geraucht, darunter auch solche, die nicht in Österreich versteuert wurden. Gegenüber 2018 entspricht das einem leichten Rückgang um 0,3 Prozent. Auch bei den Zigarettenpreisen änderte sich praktisch nichts. Der gewichtete Durchschnittspreis für das Packerl stieg von 5,056 auf 5,10 Euro.

Diese Zahlen gehen aus einem Newsletter von JTI Austria (früher Austria Tabak) hervor. Am 1. April tritt allerdings ein neues Tabaksteuermodell in Kraft, womit auch die Preise für Zigaretten wieder steigen dürften.

Im Vorjahr stieg die Tabaksteuer erstmals seit zehn Jahren nicht. "Nichtsdestotrotz entwickelten sich die Margen für die Trafikanten solide, wodurch letztlich auch die Steuereinnahmen für den Staat in etwa dem Niveau des Vorjahres entsprachen", so JTI-Sprecher Ralf-Wolfgang Lothert laut dem Schreiben.

1,9 Mrd. Euro eigenommen

Der Staat hat im vergangenen Jahr rund 1,9 Mrd. Euro aus der Tabaksteuer eingenommen - inklusive Mehrwertsteuer sogar 2,4 Mrd. Euro. Der Jahresumsatz der Trafikanten aus Tabakwaren belief sich auf 3,15 Mrd. Euro, wobei sich die durchschnittlichen Einnahmen der Tabakfachgeschäfte signifikant erhöhten. Demnach stiegen die Handelsspannen um 3,6 Prozent auf 136.500 Euro. Teils, weil die Zahl der Geschäfte zurückgegangen ist, teils aufgrund eines besseren Produktmixes.

Der Anteil der Schmuggeltschick betrug im Vorfahr 16 Prozent. Der Steuerausfall durch nicht in Österreich versteuerte Zigaretten wird für das Jahr 2019 mit rund 374 Mio. Euro angegeben. Der Schaden für Hersteller und Handel liegt laut JTI-Newsletter bei etwa 112 Mio. Euro.

Vom Preis einer Zigarette in Österreich fließen 77 Prozent an den Staat in Form der Tabaksteuer, den Rest bekommen die Hersteller, Großhändler und Trafikanten. Mit im Schnitt 5,10 Euro pro Packung sind Zigaretten in Österreich im Vergleich zu den Nachbarländern Tschechien (3,53 Euro), Slowakei (3,32 Euro), Ungarn (3,90 Euro), Slowenien (3,69 Euro) oder Italien (4,90 Euro) teurer. Tiefer in die Tasche greifen müssen Raucher in Deutschland (5,84 Euro) oder in der Schweiz (7,14 Euro).