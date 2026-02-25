Wirtschaft

Nächster Preisanstieg bei Zigaretten: Wo Raucher ab März mehr zahlen

Die Preise für Zigaretten steigen erneut. Diesmal trifft es vor allem kleinere Marken und Premiumprodukte. Eine bekannte Marke wird günstiger.
25.02.2026, 11:49

Nahaufnahme von Zigaretten in einer geöffneten Packung.

Ab März müssen sich Raucher erneut auf höhere Preise einstellen. Verantwortlich dafür ist die Tabaksteuer, die Zigaretten Schritt für Schritt kostspieliger macht.

Nachdem Branchenriesen wie Marlboro bereits im Februar an der Preisschraube gedreht haben, ziehen nun weitere Anbieter nach.

Teurer Genuss: Raucher brachten dem Staat rund 50 Mio. Euro mehr ein

Besonders betroffen sind diesmal kleinere, weniger bekannte Marken sowie Produkte aus dem Premiumsegment. So werden unter anderem Zigaretten der Marke Sobranie teurer, ebenso wie Zigarren – etwa Montecristo Edmundo.

Folgende Händler passen ihre Preise mit Anfang März an:

  • TOB GmbH & Co KG
  • Rauch Tabak KG
  • House of smoke Gunz GmbH
Snus und Vapes im Visier: Warum Nikotin bald deutlich teurer wird

Für viele Raucher fühlt sich der März doppelt teuer an. Die letzten Bestände mit alten Steuerbanderolen – und damit den billigeren Preisen – sind in den Trafiken nun weitgehend vergriffen. Damit greifen flächendeckend die neuen Tarife.

Ab März: Camel-Zigaretten günstiger

Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeigt sich allerdings für Camel-Raucher: Laut dem Portal 5 Minuten werden bestimmte Packungen im März um 10 Cent günstiger. Doch die Erleichterung dürfte nur von kurzer Dauer sein. Bereits im April folgt die nächste Preiswelle: Durch das neue Tabakmonopol steigen dann auch die Kosten für E-Zigaretten und Nikotinbeutel spürbar an.

