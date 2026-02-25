Nächster Preisanstieg bei Zigaretten: Wo Raucher ab März mehr zahlen

Ab März müssen sich Raucher erneut auf höhere Preise einstellen. Verantwortlich dafür ist die Tabaksteuer, die Zigaretten Schritt für Schritt kostspieliger macht. Nachdem Branchenriesen wie Marlboro bereits im Februar an der Preisschraube gedreht haben, ziehen nun weitere Anbieter nach.

Besonders betroffen sind diesmal kleinere, weniger bekannte Marken sowie Produkte aus dem Premiumsegment. So werden unter anderem Zigaretten der Marke Sobranie teurer, ebenso wie Zigarren – etwa Montecristo Edmundo. Folgende Händler passen ihre Preise mit Anfang März an: TOB GmbH & Co KG

Rauch Tabak KG

House of smoke Gunz GmbH