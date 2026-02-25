Nächster Preisanstieg bei Zigaretten: Wo Raucher ab März mehr zahlen
Ab März müssen sich Raucher erneut auf höhere Preise einstellen. Verantwortlich dafür ist die Tabaksteuer, die Zigaretten Schritt für Schritt kostspieliger macht.
Nachdem Branchenriesen wie Marlboro bereits im Februar an der Preisschraube gedreht haben, ziehen nun weitere Anbieter nach.
Besonders betroffen sind diesmal kleinere, weniger bekannte Marken sowie Produkte aus dem Premiumsegment. So werden unter anderem Zigaretten der Marke Sobranie teurer, ebenso wie Zigarren – etwa Montecristo Edmundo.
Folgende Händler passen ihre Preise mit Anfang März an:
- TOB GmbH & Co KG
- Rauch Tabak KG
- House of smoke Gunz GmbH
Für viele Raucher fühlt sich der März doppelt teuer an. Die letzten Bestände mit alten Steuerbanderolen – und damit den billigeren Preisen – sind in den Trafiken nun weitgehend vergriffen. Damit greifen flächendeckend die neuen Tarife.
Ab März: Camel-Zigaretten günstiger
Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeigt sich allerdings für Camel-Raucher: Laut dem Portal 5 Minuten werden bestimmte Packungen im März um 10 Cent günstiger. Doch die Erleichterung dürfte nur von kurzer Dauer sein. Bereits im April folgt die nächste Preiswelle: Durch das neue Tabakmonopol steigen dann auch die Kosten für E-Zigaretten und Nikotinbeutel spürbar an.
