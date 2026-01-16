Jetzt wird’s teuer: So viel kosten Zigaretten künftig

Ab kommenden Montag, dem 19. Jänner, wird Rauchen großteils wieder teurer. Der Preis für eine Packung Zigaretten erhöht sich dann um 10 bis 40 Cent, berichtet heute. Den Auftakt macht Japan Tobacco International (JTI), Mitbewerber Philip Morris zieht am 2. Februar nach. Als Grund wird die Anhebung der Tabaksteuer mit Februar genannt. Das Finanzministerium erhofft sich heuer 100 Mio. Euro zusätzlich aus der Tabaksteuer, berichtete zuletzt die Krone.

Überblick: Die Preise einzelner Marken Camel : Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent

: Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent Benson & Hedges : Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent

: Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent Sobranie : Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent

: Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent Winston : Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent

: Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent Meine Sorte : Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent

: Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent Smart Export : Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent

: Preiserhöhung um 30 bis 40 Cent Marlboro: Neuer Preis 7 Euro pro Packung (+10 Cent)

Insgesamt wurden in Österreich 12,3 Milliarden Zigaretten geraucht, darunter fielen auch solche, die nicht in Österreich versteuert wurden. Der Anteil der geschmuggelten Zigaretten wird auf 13 Prozent geschätzt, das waren rund 1,6 Mrd. Stück. Tabakmonopol wird ausgeweitet Heuer wird nicht nur die Tabaksteuer erhöht, es wird auch das Tabakmonopol ausgeweitet. Die Steuer wird außerdem auf "tabakverwandte Produkte" wie Nikotinbeutel und E-Liquids für E-Zigaretten angewandt. Ab April fallen diese beiden Produkte unter das Tabakmonopol. Für CBD-Shops gibt es eine Übergangsfrist bis Ende 2028. Danach fallen Cannabis-Waren mit niedrigem THC-Gehalt unter das Tabakmonopol und dürfen nur in Tabaktrafiken verkauft werden.