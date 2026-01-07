Teurer Genuss: Raucher brachten dem Staat rund 50 Mio. Euro mehr ein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Raucher haben im Vorjahr mehr Steuern an den österreichischen Staat gezahlt. Die Einnahmen aus der Tabaksteuer legten im Vergleich zum Jahr 2024 um rund 50 Mio. Euro auf 2,18 Mrd. Euro zu, wie aus einem Newsletter des Tabakkonzerns JTI Austria hervorgeht. Weniger Zigaretten verkauft als im Vorjahr Inklusive Mehrwertsteuer wurden rund 2,9 Mrd. Euro eingenommen. Verkauft wurden jedoch weniger Zigaretten als im Vorjahr. Das Volumen sank um 4,3 Prozent auf 10,7 Mrd. Stück.

Eine Packung Zigaretten kostete 2025 im gewichteten Durchschnitt 6,25 Euro, nach 5,96 Euro im Jahr 2024. Der Steueranteil lag bei 76 Prozent. Nicht nur der Staat, auch die Trafikantinnen und Trafikanten verdienten gut an den Rauchern. Im Vorjahr stiegen die Umsätze im Tabakfachhandel um rund 3,6 Prozent auf 1,51 Mrd. Euro. Rund 70 Prozent der Einnahmen der Trafikanten stammt aus Tabakwaren. 12,3 Milliarden gerauchte Zigaretten in Österreich Insgesamt wurden in Österreich 12,3 Milliarden Zigaretten geraucht, darunter fallen auch solche, die nicht in Österreich versteuert wurden. Der Anteil der geschmuggelten Zigaretten wird auf 13 Prozent geschätzt, das waren rund 1,6 Mrd. Stück. Daraus entstand Händlern und Produzenten ein Schaden von rund 123 Mio. Euro, der Steuerausfall für den Staat belief sich auf 378 Mio. Euro.