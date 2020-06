Zielpunkt: Pfeiffer holt Ex-Rewe-Vorstand

Zielpunkt schreibt nach mehreren Strategie- und Eigentümerwechseln nach wie vor rote Zahlen. Für das Geschäftsjahr 2013/’14 (per Ende Februar) rechnet das Management mit einem Umsatz in Höhe von 456 Millionen Euro und einem negativen Jahresergebnis von 10,4 Millionen Euro. Das Eigenkapital ist weiter negativ. Ziel des neuen Eigentümers ist es, die Kette bis zum Geschäftsjahr 2015/’16 wieder in die schwarzen Zahlen zu führen. Die Oberösterreicher haben die defizitären Zielpunkt-Märkte vor allem übernommen, um im Wien Fuß zu fassen. Derzeit gibt es 259 Zielpunkt-Standorte, den Großteil davon in der Bundeshauptstadt.