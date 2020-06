Zielpunkt: Geschäftsführer wird Eigentümer

Zielpunkt hält bei österreichweit 300 Filialen – davon knapp die Hälfte in Wien – und beschäftigt insgesamt rund 3000 Mitarbeiter. Seit 2005 ist es dem Lebensmittelhändler – der in Österreich rund vier Prozent Marktanteil hat – nicht gelungen, aus der Verlustzone zu kommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Zielpunkt ein Minus von fünf Millionen Euro bei einem Umsatz von 540 Millionen Euro geschrieben. Satek geht davon aus, dass er Mitte dieses Jahres ausgeglichen bilanziert.



An der Strategie will er „nichts Gravierendes ändern“, die Zahl der Beschäftigten und Filialen soll konstant bleiben. Allerdings soll der Fokus verstärkt auf Lebensmittel gelegt werden und der Eigenmarkenanteil von derzeit zehn auf 15 bis 20 Prozent steigen. Heuer will Satek das Filialnetz mit bis zu 15 Millionen Euro weiter herausputzen und den Umsatz um 20 Millionen auf 560 Millionen steigern.