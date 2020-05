Zeugin belastet Ex-Chef Heinz Sundt schwer

Telekom

Die Zeugin berichtet auch noch, dass sich der wegen schwerer Erkrankung nicht vernehmungsfähige Prokurist der, geweigert habe, denKaufvertrag mitProjektgesellschaft zu unterschreiben. So einen Blödsinn unterschreibe er nicht, „das soll derselbst machen“. Warum sie damals nicht nachgefragt habe, will Richterinvon der Zeugin wissen. „In derwar damals nicht das Klima, dass man so was groß infrage gestellt hätte.“

Sundt dementiert vehement. Die Richterin weist die Zeugin auf die Schwere ihrer Aussage hin: „Es geht hier um sehr viel. Was man so hört, ist eine Sache, und Feststellungen sind etwas anderes.“ Ein ehemaliger Telekom-Revisor sagt dann, man habe nachträglich nichts außergewöhnliches gefunden. Er sagte aber auch, dass es keine Dokumente gab und sich Frauenholz geweigert habe, Unterlagen herauszugeben.