Alpine-Rettung gescheitert

Kritik an der spanischen Alpine-Mutter FCC übte am Sonntag auch der scheidende Strabag-Konzernchef Hans Peter Haselsteiner in der Kleinen Zeitung. „Die Pleite der Alpine musste früher oder später kommen. Die Branche wunderte sich, dass es so lange dauerte“, so Haselsteiner. Die FCC habe in Spanien prächtig durch EU-finanzierte öffentliche Aufträge verdient, so einen ungeheuren Reichtum angehäuft und dabei nur mäßig Steuern bezahlt. Die Folge: „Die Alpine war über Jahre eine aggressive Firma, hat uns zum Beispiel in Kärnten zehn Jahre lang mit Unterpreisen den Markt ruiniert.“