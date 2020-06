Kampf gegen arbeitsbedingten Stress

27 Jahre lang war Josef H. im Verkauf tätig. Als er in seinem vorletzten Job nach neun Jahren "abgebaut" wurde, fand er eine neue Stelle bei einem Solaranlagenbauer in der Fertigung. "Im Winter stempeln gehen, im Sommer extremer Druck, mit einem Wort: ständig Vollgas. Jeden Tag um fünf Uhr auf, damit ich um sechs in der Firma bin. Dazu kam die große Verantwortung", beschreibt der zweifache Familienvater die Zeit vor seinem Zusammenbruch. Am Ende konnte er nur noch zwei Stunden pro Nacht schlafen. "Ich war einfach fertig" und: "Das kommt so schleichend, man sieht es einfach nicht."

Eineinhalb Jahre war der Oberösterreicher im Krankenstand, ein längerer Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik machte ihm bewusst, was Körper und Seele ihm sagen wollten: "Der Druck war einfach mehr, als ein Mensch ertragen kann. Ich weiß jetzt, dass ich sehr auf mich aufpassen muss." Der Weg aus einem Burn-out ist steinig und schwer: Zunächst ist da die große Unsicherheit: Was kann ich mir überhaupt noch zutrauen? Was schaffe ich, ohne erneut zusammenzubrechen?